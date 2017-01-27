Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Западные фотографы сняли реакцию японцев на опоздание Путина
Предложение России стало сюрпризом на переговорах по Сирии
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Трехлетней девочке удалили с лица вторую голову
Найдена погибшая от клыков зверей женщина
СФ: Киев не пустят на встречу Трампа и Путина из-за нападок на РФ
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Украине грозит второй дефолт из-за долга перед Россией – СМИ
100 м/с под водой: СМИ о новейшей антиторпеде РФ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9NASA показало посадку зонда на Титан
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
22«Облик перемен»
09:29 (мск), источник: "Российская газета"

Житель Перми взял кредит для взятки инспектору ГИБДД

В Перми начался судебный процесс по факту дачи взятки в размере 40 тысяч рублей сотруднику госавтоинспекции. Об этом сообщает краевое следственное управление СКР России.

Взятку предложил житель краевого центра за то, чтобы полицейский не привлек его к уголовной ответственности. Он попался на дороге пьяным. Чтобы выплатить взятку, водитель оформил кредит в банке и принес деньги полицейскому.

Однако тот решил отказаться от незаконного заработка и сообщил о действиях гражданина в службу по экономическим преступлениям. В результате взяточника задержали с поличным, в момент передачи денег.

Если суд признает его виновным, он может быть оштрафован на полтора миллиона рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
В Кремле назвали дату телефонного разговора Путина и Трампа
ООН: правительство Сирии препятствует доставке помощи населению
Тереза Мэй изложила свое видение принципов отношений с Россией
Бывшие депутаты Госдумы дают показания против Януковича
Нетаньяху заявил о резком росте антисемитизма в странах Запада
Российские фигуристы победили в соревнованиях пар на ЧЕ
Барак Обама может получить за свои мемуары около $20 млн
Спорт
Продолжение гегемонии: Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ Шестой год подряд российские фигуристы стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Россияне отказались от частного строительства
В Петербурге стало на 2,7 тысячи дольщиков больше
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь