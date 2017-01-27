Житель Перми взял кредит для взятки инспектору ГИБДД
В Перми начался судебный процесс по факту дачи взятки в размере 40 тысяч рублей сотруднику госавтоинспекции. Об этом сообщает краевое следственное управление СКР России.
В Перми начался судебный процесс по факту дачи взятки в размере 40 тысяч рублей сотруднику госавтоинспекции. Об этом сообщает краевое следственное управление СКР России.
Взятку предложил житель краевого центра за то, чтобы полицейский не привлек его к уголовной ответственности. Он попался на дороге пьяным. Чтобы выплатить взятку, водитель оформил кредит в банке и принес деньги полицейскому.
Однако тот решил отказаться от незаконного заработка и сообщил о действиях гражданина в службу по экономическим преступлениям. В результате взяточника задержали с поличным, в момент передачи денег.
Если суд признает его виновным, он может быть оштрафован на полтора миллиона рублей.