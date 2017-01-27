Житель Перми взял кредит для взятки инспектору ГИБДД

Взятку предложил житель краевого центра за то, чтобы полицейский не привлек его к уголовной ответственности. Он попался на дороге пьяным. Чтобы выплатить взятку, водитель оформил кредит в банке и принес деньги полицейскому.

Однако тот решил отказаться от незаконного заработка и сообщил о действиях гражданина в службу по экономическим преступлениям. В результате взяточника задержали с поличным, в момент передачи денег.

Если суд признает его виновным, он может быть оштрафован на полтора миллиона рублей.