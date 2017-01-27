Присяжные оправдали обвиняемых в убийствах двух сочинских предпринимателей

Исполнителем убийства Кагосяна следствие считало Дениса Мурдалова, а Темур Матуа обвинялся в пособничестве киллерам при на падении на Тимура Мамулия.

Оба преступления были совершены в кафе «Аква-Хаус» в Адлере, совладельцами которого были Кагосян и Мамулия. 26 октября 2010 года киллеры подъехали к кафе на мотоцикле, один остался на улице, второй вошел в помещение и открыл огонь из пистолета-пулемета по сидевшему за столом Кагосяну. После трех выстрелов пистолет заклинило, нападавший выбежал из кафе и взял другой пистолет у сообщника. За это время тяжелораненый предприниматель успел выбежать на улицу, где упал, потеряв сознание. Убийство Тимура Мамулии было совершено 1 марта 2012 года по аналогичному сценарию, за исключением того, что преступники приехали к кафе на двух мопедах.

В ходе судебного процесса Мурдалов и Матуа отрицали свою вину. Их защита утверждала, что обвинение строится исключительно на показаниях одного из свидетелей, который тоже мог быть обвинен в убийстве, а также на первоначальном признании Мурдалова (от него он позже отказался). По мнению защиты, объективных доказательств вины подсудимых нет. Не были найдены оружие, одежда и телефоны, которыми пользовались киллеры. Лиц преступников никто не видел, и подсудимых никто из очевидцев расстрела не опознал.

В своем вердикте 8 присяжных из 12 признали недоказанной причастность Дениса Мурдалова к инкриминируемым ему преступлениям. Темур Матуа признан невиновным 11 членами коллегии и был освобожден из-под стражи в зале суда.

Как пишет «Коммерсантъ», после этого он сел на зрительское место и несколько раз произнес, обращаясь к конвою: «Не могу поверить». Мурдалов же остался под стражей, так как отбывает наказание за другое преступление, сообщает издание.