Полиция Перми возбудила дело после смерти женщины от инсульта в автобусе
В прокуратуре сообщили, что ни водитель, ни кондуктор не обратили внимание на потерявшую сознание женщину.
В прокуратуре сообщили, что ни водитель, ни кондуктор не обратили внимание на потерявшую сознание женщину.
ПЕРМЬ, 27 января. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Полиция Перми возбудила уголовное дело в связи со смертью женщины от инсульта, которая потеряла сознание в маршрутном автобусе и не была своевременно доставлена в больницу. Об этом сообщили в
«Дело возбуждено по ст. 125 УК РФ (“Оставление в опасности”). В рамках расследования будут проверены действия всех: водителя, кондуктора, перевозчика, бригады скорой помощи», — сказали в
В
«После и дважды вызванная бригада скорой помощи не приехала. Последний вызов на подстанцию поступил лишь спустя три часа уже из автопарка», — отметили в
Как ранее сообщалось, с жалобой в аппарат омбудсмена обратился мужчина. 13 января этого года его супруга возвращалась домой на автобусе около девяти часов вечера. Мужчина должен был ее встретить, однако после того как она села в автобус, телефон женщины перестал отвечать.
Около 12 часов ночи на звонок ответил сотрудник автопарка автобусного рейса и сообщил, что женщина была пьяна. В это время ее уже везли в реанимацию в бессознательном состоянии. Не приходя в себя, в больнице она скончалась 19 января. Собственную проверку инцидента проводит и следственное управление СК по региону.