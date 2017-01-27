Жителю Гагино, обвиняемому в сожжении женщины, грозит пожизненный срок, сообщает прокуратура Нижегородской области.

По версии следствия, 4 июля 29-летний обвиняемый со своими знакомыми на приусадебном участке распивал спиртные напитки. После того, как пострадавшая поспорила к ним, что он не сможет поджечь человека, мужчина взял канистру с бензином и облил женщину, после чего поджег зажигалкой. На 42-летней потерпевшей вспыхнула одежда, тогда обвиняемый толкнул ее в емкость с водой, потушив огонь.

Женщина переоделась в чистую одежду, после чего компания вновь продолжила распивать алкоголь. Вскоре пострадавшая почувствовала себя плохо, и ее на скорой помощи доставили в больницу, где она через две недели скончалась. Женщина получила 80% ожогов. Подсудимому грозит пожизненный срок. Дело направлено в суд.