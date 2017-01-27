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10:48 (мск), источник: РИА Новости

Инспектор ДПС прыгнул в Москву-реку и спас девушку из тонущей машины

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Инспектор ДПС спас девушку из автомобиля, который упал в Москву-реку в центре столицы, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел на Ростовской набережной (Хамовники) накануне вечером. После ДТП в реке оказался автомобиль Subaru Forester, зарегистрированный в Рязанской области. За рулем иномарки находилась девушка.

По словам представителя МВД, как только инспекторы ДПС прибыли на место происшествия, один из них сообщил об инциденте в оперативные службы города. Не дожидаясь приезда спасателей, полицейский прыгнул в воду и вытащил женщину из машины.

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