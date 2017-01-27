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10:20 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде объявлен в розыск водитель, наехавший на пенсионера

В Калининграде объявлен в розыск водитель, наехавший на 80-летнего пенсионера на пешеходном переходе на перекрёстке проспекта Мира и улицы Леонова, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщалось ранее, пожилого мужчину зацепил автомобиль, буксировавший другое авто. Машины совершали поворот, когда дедушка переходил дорогу. Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован. Водители не остановились.

«Как пояснил пострадавший, он переходил проезжую часть и не заметил, как перед ним проехали два автомобиля. Первой проехала машина чёрного цвета, вторая, по словам пенсионера, была красного цвета. Всё произошло в нескольких метрах от автобусной остановки, где находились люди», — сообщили в полиции.

Тех, кто стал свидетелем аварии (это было 24 января около 17 часов 50 минут), знают водителя авто, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (4012) 552−526 (группа розыска), 552−512 (дежурная часть), 02 или 102.

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