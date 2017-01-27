В Калининграде объявлен в розыск водитель, наехавший на пенсионера
В Калининграде объявлен в розыск водитель, наехавший на 80-летнего пенсионера на пешеходном переходе на перекрёстке проспекта Мира и улицы Леонова, сообщает
В Калининграде объявлен в розыск водитель, наехавший на 80-летнего пенсионера на пешеходном переходе на перекрёстке проспекта Мира и улицы Леонова, сообщает
Как сообщалось ранее, пожилого мужчину зацепил автомобиль, буксировавший другое авто. Машины совершали поворот, когда дедушка переходил дорогу. Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован. Водители не остановились.
«Как пояснил пострадавший, он переходил проезжую часть и не заметил, как перед ним проехали два автомобиля. Первой проехала машина чёрного цвета, вторая, по словам пенсионера, была красного цвета. Всё произошло в нескольких метрах от автобусной остановки, где находились люди», — сообщили в полиции.
Тех, кто стал свидетелем аварии (это было 24 января около 17 часов 50 минут), знают водителя авто, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (4012) 552−526 (группа розыска), 552−512 (дежурная часть), 02 или 102.