СКР разбирается в обстоятельствах падения башенного крана в Воронеже

В ведомстве пояснили, что в результате происшествия пострадали двое рабочих в возрасте 28 и 30 лет. Оба были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Накануне вечером следователи выехали на место, осмотрели строительную площадку и опросили очевидцев произошедшего.