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10:26 (мск), источник: 36on.ru

СКР разбирается в обстоятельствах падения башенного крана в Воронеже

В Воронеже к установлению обстоятельств происшествия, которое случилось 26 января в Центральном районе города, подключился Следственный комитет. В настоящее время по факту обрушения строительной техники проводится доследственная проверка.

В ведомстве пояснили, что в результате происшествия пострадали двое рабочих в возрасте 28 и 30 лет. Оба были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Накануне вечером следователи выехали на место, осмотрели строительную площадку и опросили очевидцев произошедшего.

— Следователи опрашивают очевидцев и представителей организации-застройщика, изымают необходимые документы, в медицинские учреждения направлены запросы с целью установления тяжести, причиненного вреда здоровью пострадавших, выполняется комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в пресс-службе СУ СК по Воронежской области.

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