СКР разбирается в обстоятельствах падения башенного крана в Воронеже

В ведомстве пояснили, что в результате происшествия пострадали двое рабочих в возрасте 28 и 30 лет. Оба были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Накануне вечером следователи выехали на место, осмотрели строительную площадку и опросили очевидцев произошедшего.
— Следователи опрашивают очевидцев и представителей организации-застройщика, изымают необходимые документы, в медицинские учреждения направлены запросы с целью установления тяжести, причиненного вреда здоровью пострадавших, выполняется комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в пресс-службе СУ СК по Воронежской области.