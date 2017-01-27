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10:15 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре снова выявлены поддельные больничные листы

Полиция Самары возбудила уголовное дело по факту предъявления поддельного больничного листа.

В Самаре выявлены очередные факты предъявления поддельных больничных листов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию Самары поступило заявление от представителя торговой сети с просьбой проверить подлинность больничного листа, предоставленного одним из работников. Документ о временной нетрудоспособности 28-летнего мужчины вызвал подозрения у специалистов отдела кадров.

Участковые уполномоченные полиции в ходе сбора сведений по данному факту изъяли больничный лист для проведения экспертизы, которая подтвердила факт фальсификации документа. В настоящее время по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» возбуждено уголовное дело.

Аналогичное сообщение о возможной подделке больничного листа поступило в полицию Советский район Самары. В конце 2016 года 23-летняя работница одного из муниципальных учреждений предоставила работодателю документ о временной нетрудоспособности. Факт фальсификации больничного листа подтвердили эксперты-криминалисты. В отношении девушки также возбуждено уголовное дело.

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