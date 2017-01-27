Названа причина взрыва газа в жилом доме в Красноярске

Специалисты красноярского «Жилфонда», под управлением которого находится дом по ул. Быковского, 9, начали восстановление теплового контура.

Напомним, сегодня утром очевидцы сообщили о взрыве газа в одном из домов в Зеленой Роще. По предварительной версии полиции, в доме № 9 по улице Быковского произошел хлопок газовоздушной смеси. Один человек пострадал, 9 человек были эвакуированы, в том числе грудной ребенок. Ликвидация возгорания длилась больше часа, в 10:23 пожар был потушен.

Как сообщили в пресс-службе ГУК «Жилфонд», дом по улице Быковского находится под управлением управляющей компании «Красжилсервис», обслуживание дома ведется по договору подряда. В настоящее время специалисты уже начали восстанавливать тепловой контур здания.

«По предварительным данным, причиной ЧП стала неправильная эксплуатация газового оборудования квартиросъемщиком. Работы по восстановлению теплового контура будут проведены в максимально короткие сроки, чтобы не допустить размораживания системы теплоснабжения дома. Плановое техническое обслуживание дома специализированной организацией АО “Красноярсккрайгаз” проводилось в июне 2016 года. По заключению специалистов, газовая плита собственника находилась в исправном состоянии», — сообщили в пресс-службе.

Эту же версию подтвердили и в пресс-службе администрации Советского района: «По предварительной версии причиной взрыва стала банальная невнимательность и неосторожность владельца квартиры. Он оставил вентили газовой плиты открытыми, из-за чего произошло скопление газа с последующей вспышкой и возгоранием жилого помещения», — сообщили там.

Оперативный дежурный Алексей Игнатенко добавил, что соседние квартиры проверили на повреждения проемов, перекрытий, дверных полотен. «Целостность жилищных помещений будет устанавливать комиссия администрации, по внешним признакам дом ущерба не понес, перекрытия, несущие стены в порядке», — отметил специалист.

Руководитель администрации Советского района Владислав Логинов рассказал, что для эвакуации жильцов и обогрева предоставлен автобус, вопрос о возможности дальнейшего проживания в квартирах решается. Подготовлено 30 места для временного размещения в городском центре социального обслуживания населения «Родник», дополнительно есть места в маневренном фонде в квартирах.