Вандалами, испортившими ледовый городок в Трехгорном, оказались трое подростков

Инцидент произошел шестого января на улице Мира. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные повредили ледовый лабиринт в городке.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлены трое несовершеннолетних жителей, подозреваемых в повреждении ледового городка», — сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении одного из подростков составлен протокол об административных правонарушениях за «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Санкция данной статьи влечет штраф в размере от трехсот до пятисот рублей.

В отношении двух других детей в возбуждении производства отказано, так как подростки не достигли 16 лет. Тем не менее оба юноши теперь состоят на учете в отделении по делам несовершеннолетних. В отношении их родителей составлены протоколы по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», также на них возложена обязанность по возмещению причиненного ущерба в размере 11 834 рублей.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», разрушение ледовых городков хулиганами в Челябинской области не редкость. Так, в декабре был разгромлен городок, построенный солдатами в Чебаркуле. Местных жителей очень возмутил подобный инцидент.