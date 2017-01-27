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10:17 (мск), источник: АиФ Челябинск

В массовом ДТП на Новороссийской пострадал ребёнок

В результате столкновения легковых автомобилей и троллейбуса образовалась пробка.

ДТП с участием троллейбуса и нескольких легковых автомобилей произошло в Ленинском районе, сообщают в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинску.

Сегодня, 27 января, в Челябинске на улице Новороссийской столкнулись троллейбус и несколько легковых автомобилей.

По предварительной информации, иномарка на большой скорости врезалась в троллейбус сзади, от удара в салоне автомобиля сработали подушки безопасности. В результате аварии пострадал ребёнок, который находился в машине. Мальчика госпитализировали.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

В результате ДТП образовалась пробка в сторону улицы Гагарина.

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