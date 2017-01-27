В массовом ДТП на Новороссийской пострадал ребёнок
В результате столкновения легковых автомобилей и троллейбуса образовалась пробка.
В результате столкновения легковых автомобилей и троллейбуса образовалась пробка.
ДТП с участием троллейбуса и нескольких легковых автомобилей произошло в Ленинском районе, сообщают в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинску.
Сегодня, 27 января, в Челябинске на улице Новороссийской столкнулись троллейбус и несколько легковых автомобилей.
По предварительной информации, иномарка на большой скорости врезалась в троллейбус сзади, от удара в салоне автомобиля сработали подушки безопасности. В результате аварии пострадал ребёнок, который находился в машине. Мальчика госпитализировали.
В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
В результате ДТП образовалась пробка в сторону улицы Гагарина.