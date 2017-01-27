В Омске пьяница угнал соседскую машину и влетел в забор

Нелепую аварию устроил очередной сильно выпивший омич, решившись покататься на чужой машине.

31-летний житель поселка Ключи позвонил в полицию с сообщением: его машину «Рено» кто-то пытался угнать. Прибывшим на место оперативникам омич рассказал, что нашел свой автомобиль с разбитым капотом неподалеку от дома. Некто врезался на «Рено» в металлический забор. Как сообщили в УМВД по Омской области, неизвестный разбил боковое стекло, чтобы попасть в машину.

Сосед, подумав, заявил, что подозревает в попытке угона своего вечно пьяного соседа.

Полицейские, опросив жителей многоквартирного дома, нашли свидетеля, который заметил угон. По словам очевидца, сосед разбил машину, залез в нее, завел двигатель с помощью ключей, которые остались внутри. Однако далеко уехать пьянице не удалось — он врезался в ближайший забор.

В отношении пьяного угонщика составили протокол, но этим наказание не ограничится — преступник отправится за решетку за неправомерное завладение автомобилем. Максимальное наказание вменяемой статьи ч.1 ст. 166 УК РФ составляет 5 лет лишения свободы.