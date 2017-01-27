В Омске пьяница угнал соседскую машину и влетел в забор
К счастью, пьяный житель поселка никого не сбил и не травмировал.
К счастью, пьяный житель поселка никого не сбил и не травмировал.
Нелепую аварию устроил очередной сильно выпивший омич, решившись покататься на чужой машине.
31-летний житель поселка Ключи позвонил в полицию с сообщением: его машину «Рено»
Сосед, подумав, заявил, что подозревает в попытке угона своего вечно пьяного соседа.
Полицейские, опросив жителей многоквартирного дома, нашли свидетеля, который заметил угон. По словам очевидца, сосед разбил машину, залез в нее, завел двигатель с помощью ключей, которые остались внутри. Однако далеко уехать пьянице не удалось — он врезался в ближайший забор.
В отношении пьяного угонщика составили протокол, но этим наказание не ограничится — преступник отправится за решетку за неправомерное завладение автомобилем. Максимальное наказание вменяемой статьи ч.1 ст. 166 УК РФ составляет 5 лет лишения свободы.