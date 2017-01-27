Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Женщины не знают, в каком возрасте пора следить за сердцем
ЦБ сообщил об аномальном финансовом поведении россиян
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Найдена погибшая от клыков зверей женщина
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Путин и Трамп обсудят Донбасс без Украины: СФ указал Киеву место
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
9NASA показало посадку зонда на Титан
20Трамп стал 45-м президентом США
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10:39 (мск), источник: Om1.ru

В Омске рецидивист поджёг дом, в огне погибла несостоявшаяся тёща

Правоохранительные органы установили причину сегодняшнего ночного пожара за Фрунзенским мостом.

Сегодня, 27 января, в два часа ночи пожарных вызвали в частный сектор за Фрунзенским мостом — на улицу Беломорстроя. Пожарным так и не удалось спасти частный дом: его тушили два часа, но здание сгорело дотла. Спасатели обнаружили в доме обгоревшее тело 58-летней хозяйки. Её мужу и взрослой дочери удалось спастись.

Прибывшие на место следователи установили: пожар носит криминальный характер.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области:

 — Установлено, что ранее судимый омич поссорился со своей 37-летней знакомой. После ссоры он вернулся в дом этой женщины, где она проживала вместе с родителями. Разбив окно, поджёг вещи на веранде, в результате чего произошёл пожар.

Стражи порядка уже задержали 37-летнего подозреваемого. В его биографии уже есть судимости за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас в отношении омича возбуждено ещё одно уголовное дело по статье «Убийство». Следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Омская область вошла в тройку регионов, получивших самые крупные суммы на ремонт сельских дорог
Кремль назвал дату телефонного разговора Путина и Трампа
ООН: правительство Сирии препятствует доставке помощи населению
Тереза Мэй изложила свое видение принципов отношений с Россией
Правительство сократит расходы на научные исследования
На таможне застряли сотни иномарок без ЭРЫ-ГЛОНАСС
Российские фигуристы победили в соревнованиях пар на ЧЕ
Барак Обама может получить за свои мемуары около $20 млн
Спорт
Продолжение гегемонии: Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ Шестой год подряд российские фигуристы стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар
Авто
Камеры в Москве зафиксировали скорость 300 км/ч Ежедневно в ЦОДД обрабатывают около 35 тыс. фотоматериалов с камер фотовидеофиксации
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь