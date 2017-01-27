В Омске рецидивист поджёг дом, в огне погибла несостоявшаяся тёща

Сегодня, 27 января, в два часа ночи пожарных вызвали в частный сектор за Фрунзенским мостом — на улицу Беломорстроя. Пожарным так и не удалось спасти частный дом: его тушили два часа, но здание сгорело дотла. Спасатели обнаружили в доме обгоревшее тело 58-летней хозяйки. Её мужу и взрослой дочери удалось спастись.

Прибывшие на место следователи установили: пожар носит криминальный характер.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области:

— Установлено, что ранее судимый омич поссорился со своей 37-летней знакомой. После ссоры он вернулся в дом этой женщины, где она проживала вместе с родителями. Разбив окно, поджёг вещи на веранде, в результате чего произошёл пожар.

Стражи порядка уже задержали 37-летнего подозреваемого. В его биографии уже есть судимости за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас в отношении омича возбуждено ещё одно уголовное дело по статье «Убийство». Следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей.