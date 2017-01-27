Рост числа пожаров прогнозируют в Ростове из-за резкого похолодания

«В связи с резким понижением температуры воздуха ночью до -16 С, днем до -12 С возможно увеличение количества пожаров, причиной которых могут стать: неисправная электропроводка, нарушение правил эксплуатации электронагревательных и газовых отопительных приборов», — говорится в сообщении.

Ростовчан просят не использовать неисправные газовые и электроприборы, не перегружать электросети и не оставлять без присмотра детей.