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11:47 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Рост числа пожаров прогнозируют в Ростове из-за резкого похолодания

Рост числа пожаров прогнозируется в донской столице из-за резкого похолодания, сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.

Источник: Аргументы и факты

«В связи с резким понижением температуры воздуха ночью до -16 С, днем до -12 С возможно увеличение количества пожаров, причиной которых могут стать: неисправная электропроводка, нарушение правил эксплуатации электронагревательных и газовых отопительных приборов», — говорится в сообщении.

Ростовчан просят не использовать неисправные газовые и электроприборы, не перегружать электросети и не оставлять без присмотра детей.

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