Мужчина осужден за продажу квартиры вместе с родителями

Красноармейский райсуд (Челябинская область) вынес обвинительный приговор местному жителю, который продал квартиру вместе с родителями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В суде сообщили, что сын путем обмана и злоупотребления доверием ввел своих родителей в заблуждение и под предлогом покупки для них квартиры в Челябинске и оформления ее на них продал недвижимость.

«При этом он не намеревался исполнять взятые на себя обязательства. Получив 990 тыс. за проданную квартиру, новую родителям он так и не приобрел, деньгами распорядился по своему усмотрению», — сообщили в суде.

Дело было рассмотрено в особом порядке. Мужчину судили по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). С учетом мнения потерпевших, которые не настаивали на строгой мере наказания, суд отправил его в колонию на год и восемь месяцев.

Иск о возмещении материального ущерба родители не подавали.

Приговор в законную силу не вступил.