Коркинцам третьи сутки не могут вернуть воду
Не удается найти даже место порыва.
Не удается найти даже место порыва.
С 25 января 2017 года жители Коркино маются без холодной воды. Она пропала после аварии на старом водоводе в районе гаражного кооператива № 5.
Коммунальщики уже разобрали не используемые железнодорожные рельсы, чтобы подобраться к лопнувшей трубе. Однако, как сообщили «Уралинформбюро» в
Аварийные бригады работают круглосуточно. Задействовано 15 единиц техники, в том числе специализированный транспорт МЧС Коркинской и Розинской пожарных частей, а также пожарная машина из Копейска.
Запастись водой горожане могут на колонках в районе бывшего техникума пищевой промышленности. Кроме того, предпринимателям рекомендовано увеличить продажи бутилированной воды без повышения цен.