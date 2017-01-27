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10:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Коркинцам третьи сутки не могут вернуть воду

Не удается найти даже место порыва.

Источник: УралИнформБюро

С 25 января 2017 года жители Коркино маются без холодной воды. Она пропала после аварии на старом водоводе в районе гаражного кооператива № 5.

Коммунальщики уже разобрали не используемые железнодорожные рельсы, чтобы подобраться к лопнувшей трубе. Однако, как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе местной администрации, место порыва до сих пор не найдено. Осложняет ситуацию то, что вода в районе повреждения прибывает очень быстро и откачивать ее не успевают.

Аварийные бригады работают круглосуточно. Задействовано 15 единиц техники, в том числе специализированный транспорт МЧС Коркинской и Розинской пожарных частей, а также пожарная машина из Копейска.

Запастись водой горожане могут на колонках в районе бывшего техникума пищевой промышленности. Кроме того, предпринимателям рекомендовано увеличить продажи бутилированной воды без повышения цен.

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