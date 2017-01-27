Коркинцам третьи сутки не могут вернуть воду

С 25 января 2017 года жители Коркино маются без холодной воды. Она пропала после аварии на старом водоводе в районе гаражного кооператива № 5.

Коммунальщики уже разобрали не используемые железнодорожные рельсы, чтобы подобраться к лопнувшей трубе. Однако, как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе местной администрации, место порыва до сих пор не найдено. Осложняет ситуацию то, что вода в районе повреждения прибывает очень быстро и откачивать ее не успевают.