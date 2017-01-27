Неизвестные подожгли два автомобиля в Нижнем Новгороде. Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре на ул. Архангельская (Канавинский район, Нижний Новгород) поступило в ведомство в 03:11 26 января.

В результате пожара обгорели два автомобиля — Ford Focus и ВАЗ 2110 на площади 6 кв.м. Согласно информации, в качестве ключевой версии причины пожара рассматривается поджог.