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10:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Неизвестные подожгли два автомобиля в Нижнем Новгороде

Всего за минувшие сутки 26 января поступили сообщения о шести пожарах произошедших в Нижегородской области.

Неизвестные подожгли два автомобиля в Нижнем Новгороде. Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре на ул. Архангельская (Канавинский район, Нижний Новгород) поступило в ведомство в 03:11 26 января.

В результате пожара обгорели два автомобиля — Ford Focus и ВАЗ 2110 на площади 6 кв.м. Согласно информации, в качестве ключевой версии причины пожара рассматривается поджог.

Всего за минувшие сутки 26 января поступили сообщения о шести пожарах произошедших в Нижегородской области, один из них — в областном центре. Личным составом пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано на пожаре 7 человек. Огнём повреждены 3 личных жилых дома, 1 строение и 2 автомобиля.

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