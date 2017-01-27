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14:06 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржец отбился от вломившихся в дом грабителей при помощи ружья

Выстрелом из ружья встретил непрошеных гостей хозяин частного дома в Колпинском районе Петербурга. Трое неизвестных не стали испытывать судьбу и откланялись.

Как стало известно «Фонтанке», 26 января в 22.00 в полицию обратился житель Усть-Ижоры с заявлением о нападении на его дом на Шлиссельбургском шоссе. По словам мужчины, трое неизвестных в масках взломали двери и проникли внутрь, на что хозяин ответил выстрелом в стену из охотничьего ружья. Это убедило налетчиков покинуть дом. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, оставив на память о себе «фомку».

Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия. Уже известно, что на ружье разрешения нет: оно, хоть и хранилось по правилам в сейфе, принадлежит не хозяину дома, а его отцу, других документов на оружие тоже нет.

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