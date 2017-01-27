Петербуржец отбился от вломившихся в дом грабителей при помощи ружья
Выстрелом из ружья встретил непрошеных гостей хозяин частного дома в Колпинском районе Петербурга. Трое неизвестных не стали испытывать судьбу и откланялись.
Выстрелом из ружья встретил непрошеных гостей хозяин частного дома в Колпинском районе Петербурга. Трое неизвестных не стали испытывать судьбу и откланялись.
Как стало известно «Фонтанке», 26 января в 22.00 в полицию обратился житель
Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия. Уже известно, что на ружье разрешения нет: оно, хоть и хранилось по правилам в сейфе, принадлежит не хозяину дома, а его отцу, других документов на оружие тоже нет.