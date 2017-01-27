Петербуржец отбился от вломившихся в дом грабителей при помощи ружья

Как стало известно «Фонтанке», 26 января в 22.00 в полицию обратился житель Усть-Ижоры с заявлением о нападении на его дом на Шлиссельбургском шоссе. По словам мужчины, трое неизвестных в масках взломали двери и проникли внутрь, на что хозяин ответил выстрелом в стену из охотничьего ружья. Это убедило налетчиков покинуть дом. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, оставив на память о себе «фомку».

Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия. Уже известно, что на ружье разрешения нет: оно, хоть и хранилось по правилам в сейфе, принадлежит не хозяину дома, а его отцу, других документов на оружие тоже нет.