ФСБ пресекла деятельность ОПС за сбыт синтетики в особо крупном размере на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января./ТАСС/. Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области совместно с коллегами из Пермского края пресекли деятельность межрегионального организованного преступного сообщества (ОПС), которое занималось сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

«Члены сообщества занимались организацией незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах на территории Свердловской, Челябинской областей, а также Пермского края. Для этого был создан интернет-магазин по сбыту наркотических средств в Уральском и Приволжском федеральных округах. Во время размещения очередной закладки с наркотическим веществом были задержаны несколько членов группировки. При них и по месту их проживания в Екатеринбурге было изъято порядка 2,5 кг синтетических наркотических средств», — говорится в сообщении.

После задержания в Свердловской области и в Пермском крае следственно-оперативными группами одновременно были проведены задержания и обыски по местам фактического проживания организатора и других участников ОПС. «Изъято большое количество SIM-карт, банковских карт, оформленных на третьих лиц, оргтехника и аппараты мобильной связи, денежные средства на сумму около 1 млн рублей и 6 дорогостоящих автомобилей. Позднее, в тайниках обнаружено и изъято несколько единиц огнестрельного оружия, приспособления для бесшумной стрельбы, боеприпасы, наркотические вещества, ингредиенты и химическая лаборатория для производства наркотиков. Также задержан поставщик, снабжавший группировку наркотическим веществом кокаином», — добавили тв УФСБ.