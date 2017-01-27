Красноярские маршрутчики выходят в рейс на неисправных автобусах
Только накануне было выявлено 40 водителей, которые управляли транспортом с техническими неисправностями.
Только накануне было выявлено 40 водителей, которые управляли транспортом с техническими неисправностями.
Ситуация с общественным транспортом в Красноярске не меняется из года в год. Практически каждый день маршрутчики попадают в ДТП. И несмотря на регулярный контроль продолжают нарушать правила.
Так, накануне автополицейские в очередной раз провели рейд, во время которого было проверено 170 маршрутных автобусов. По итогам мероприятия к ответственности было привлечено 57 водителей, 40 из которых управляли транспортом с техническими неисправностями. Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили факты несоблюдения сигналов светофора, невыполнение требований об остановке перед