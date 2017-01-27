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10:47 (мск), источник: dostup1.ru

Арестован парень, воткнувший отвертку в голову челябинца в Парковом-2

Обвиняемый утверждает, что погибший нецензурно отозвался о его национальности.

Суд заключил под стражу злоумышленника, воткнувшего отвертку в голову жителя Челябинска, — мужчина скончался в больнице, так что теперь парню грозит до 15 лет колонии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Центральный райсуд арестовал 22-летнего парня, обвиняемого в причинении смертельного вреда мужчине, который работал дворником в Парковом-2. Преступление было совершено 31 декабря 2016 года. Потерпевший с женой шел в гости к родственникам в дом, расположенный на улице Петра Сумина. Пока супруга заходила в подъезд, мужчина сделал замечание молодому водителю, припарковавшемуся на тротуаре. Когда поругавшийся с парнем горожанин также зашел в подъезд, водитель его догнал и нанес несколько ударов, в том числе воткнул отвертку в голову, и скрылся. Мужчина скончался после трех недель в больнице.

«Полицейские возбудили уголовное дело. Молодому человеку предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ — “Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть”. Парень озвучил свою версию событий, пояснив, что потерпевший нецензурно отозвался о его национальности после замечания о неправильной парковке. В подъезд молодой человек зашел, чтобы потребовать извинений, однако вместо них, с его слов, мужчина на него напал. Отверткой он, якобы, оборонялся. Чтобы установить, правда ли это, мы назначим медико-криминалистическую экспертизу. От ее результатов будет зависеть окончательная квалификация действий обвиняемого», — рассказал и.о. руководителя СО по Центральному району СУ СКР по Челябинской области Андрей Корольков.

Напомним, сообщение о жутком инциденте опубликовала в соцсетях жена погибшего. На ее пост откликнулись десятки челябинцев, которые узнали в потерпевшем отзывчивого сотрудника одной из управляющих компаний. Неравнодушные местные жители потребовали восстановить справедливость и предлагали родственникам пострадавшего помощь. После недели в реанимации мужчина пошел на поправку, начал узнавать близких, однако еще через пару недель состояние его ухудшилось и он скончался.

Ольга Плеханова.

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