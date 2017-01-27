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11:49 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Варненском районе бык растерзал женщину в загоне

Управляющего животноводческим комплексом будут судить за нарушение требований охраны труда.

Бык растерзал женщину в загоне животноводческого комплекса, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

17 августа 2016 года сотрудница животноводческого комплекса отделения № 3 ООО «Заозёрный» Варненского района зашла в загон к животным, где на неё напал бык. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Управляющий отделением № 3 Казачков обвиняется в нарушении требований охраны труда.

По версии следствия, обвиняемый при исполнении своих обязанностей допустил нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Руководством ООО «Заозёрный» семье погибшей было выплачено 100 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Варненский районный суд для рассмотрения по существу.

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