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10:40 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии предприятие при БГАУ в течение года не выплачивало рабочим зарплату

Прокуратура Уфимского района защитила права сотрудников Учебно-опытного хозяйства «Миловское» Башкирского государственного аграрного университета.

Предприятие в течение всего прошлого года не выплачивало 46 сотрудникам зарплату, вследствие чего сумма долга составила 5,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы устранить нарушения прокуратура приняла некоторые меры, в том числе заявления в суд о вынесении приказа для принудительного погашения долга. Также известно, что руководитель хозяйства уже не раз привлекался к административной ответственности по статье нарушения трудовых прав граждан и был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Сейчас проводится доследственная проверка, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «невыплата заработной платы». После вмешательства прокуратуры предприятие выплатило 3,2 миллиона рублей долга. Процесс остального возврата средств находится на контроле прокуратуры.

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