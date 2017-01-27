В Залесном обнаружили «опасный сброс химии»

(Казань, 27 января, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В Министерство экологии и природных ресурсов РТ от жителей поселка Залесный поступило тревожное сообщение о загрязнении почвы неизвестными сбросами. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Обращение поступило через систему «Народный контроль». Жители рассказали, что сброс был осуществлен в 8 утра, по предварительной версии, из переполненных люков, которые расположены неподалеку. Специалисты Минэкологии провели обследование территории. Площадь загрязнения составила 62 кв. м, глубина 8 см. Специалисты произвели инструментальный отбор проб сточной воды, загрязненной и фоновой почв. Теперь экологам предстоит выяснить, что это за вещество и какую опасность оно несет окружающей среде.

Было возбуждено дело об административном расследовании. Виновные будут привлечены к ответственности по статьям «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» и «Порча земель», отмечают в министерстве.