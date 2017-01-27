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13:14 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани мужчина попал под колеса собственного автомобиля

Мужчина получил травмы под колесами собственного автомобиля, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Авария произошла 26 января в 16.00 около дома № 101/1 по ул. Журналистов. 46-летний мужчина, находясь около своего автомобиля Land Rover Freelander, по предварительным данным, не принял меры, исключающие самопроизвольное движение машины, в результате чего автомобиль на него наехал.

В результате ДТП мужчина получил закрытый перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.

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