В Казани мужчина попал под колеса собственного автомобиля

Авария произошла 26 января в 16.00 около дома № 101/1 по ул. Журналистов. 46-летний мужчина, находясь около своего автомобиля Land Rover Freelander, по предварительным данным, не принял меры, исключающие самопроизвольное движение машины, в результате чего автомобиль на него наехал.

В результате ДТП мужчина получил закрытый перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.