Волгоградец задержан за пропаганду неонацизма в социальной сети

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, 24-летний подозреваемый, житель Тракторозаводского района, распространял экстремистские материалы в одной из социальных сетей. Среди размещенного на его странице запрещенного контента были как тексты, так и графические изображения. Кроме этого, внимание правоохранительных органов привлекли и его личные высказывания в сети. По данным экспертов, они также были направлены на возбуждение вражды и ненависти к мигрантам.

На волгоградца заведено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды по признаку национальности, отношения к религии, совершенные с использованием сети Интернет». Свою вину подозреваемый признал, проводится расследование.