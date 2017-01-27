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11:52 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградец задержан за пропаганду неонацизма в социальной сети

Житель Волгограда задержан за пропаганду радикального политического национализма и неонацизма по отношению к мигрантам из Азии и Кавказских республик.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, 24-летний подозреваемый, житель Тракторозаводского района, распространял экстремистские материалы в одной из социальных сетей. Среди размещенного на его странице запрещенного контента были как тексты, так и графические изображения. Кроме этого, внимание правоохранительных органов привлекли и его личные высказывания в сети. По данным экспертов, они также были направлены на возбуждение вражды и ненависти к мигрантам.

На волгоградца заведено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды по признаку национальности, отношения к религии, совершенные с использованием сети Интернет». Свою вину подозреваемый признал, проводится расследование.

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