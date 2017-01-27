Полицейского, прыгнувшего в Москву-реку ради спасения девушки из тонущей машины, представят к госнаграде
Полицейский, который прыгнул в
Полицейский, который прыгнул в
«Руководство МВД России готовит представление о награждении государственной наградой капитана полиции Алексея Коняева за спасение
В ведомстве пояснили, что вечером 26 января в Москве на Ростовской набережной произошло ДТП, в результате которого одна из автомашин пробила ограждение и упала в реку. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники экипажа ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве незамедлительно приняли меры к спасению водителя и вызвали экстренные службы.
Автоинспектор А. Коняев прыгнул в ледяную воду, с помощью куска льдины разбил заднее стекло тонувшей иномарки и вытащил 34-летнюю автоледи из салона. Его коллеги и очевидцы с помощью буксировочного троса помогли полицейскому с пострадавшей выбраться на берег.
Спасенная женщина была передана сотрудникам «скорой» для оказания медицинской помощи, а сотрудник полиции с общим переохлаждением и отморожением обеих кистей был госпитализирован.