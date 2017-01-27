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13:26 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Полицейского, прыгнувшего в Москву-реку ради спасения девушки из тонущей машины, представят к госнаграде

Полицейский, который прыгнул в Москву-реку и спас девушку из тонущей машины до прибытия помощи, будет представлен к государственной награде. Об этом сообщает МВД РФ.

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фотографий
6
фотографий

«Руководство МВД России готовит представление о награждении государственной наградой капитана полиции Алексея Коняева за спасение женщины-водителя из тонущего автомобиля», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве пояснили, что вечером 26 января в Москве на Ростовской набережной произошло ДТП, в результате которого одна из автомашин пробила ограждение и упала в реку. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники экипажа ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве незамедлительно приняли меры к спасению водителя и вызвали экстренные службы.

Автоинспектор А. Коняев прыгнул в ледяную воду, с помощью куска льдины разбил заднее стекло тонувшей иномарки и вытащил 34-летнюю автоледи из салона. Его коллеги и очевидцы с помощью буксировочного троса помогли полицейскому с пострадавшей выбраться на берег.
Ирина ВолкОфициальный представитель МВД России

Спасенная женщина была передана сотрудникам «скорой» для оказания медицинской помощи, а сотрудник полиции с общим переохлаждением и отморожением обеих кистей был госпитализирован.

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