Полицейского, прыгнувшего в Москву-реку ради спасения девушки из тонущей машины, представят к госнаграде

«Руководство МВД России готовит представление о награждении государственной наградой капитана полиции Алексея Коняева за спасение женщины-водителя из тонущего автомобиля», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве пояснили, что вечером 26 января в Москве на Ростовской набережной произошло ДТП, в результате которого одна из автомашин пробила ограждение и упала в реку. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники экипажа ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве незамедлительно приняли меры к спасению водителя и вызвали экстренные службы.