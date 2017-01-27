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11:01 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии разыскиваются пропавшие без вести 16-летний и 17-летний подростки

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане разыскиваются пропавшие без вести 16-летний и 17-летний подростки. Никита Абдеев, проживающий в Уфе по улице Р. Зорге, ушел из дома 14 января 2017 года. Где он сейчас находится — неизвестно.

Источник: Башинформ

Приметы: рост 165−170 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении обратиться в ОП № 6 УМВД России по Уфе. Контакты инициатора поиска: 8−937−164−30−13, 02, 020, 002», — обратились к гражданам в ведомстве.

Второй пропавший подросток — Андрей Воробьев. Он проживает в селе Ишлы по улице Строительной в Аургазинском районе. Ушел из дома 20 января текущего года.

Приметы: 165−170 см, темные волосы, среднего телосложения. Был одет в кожаную черную куртку, черные сапоги и шапку.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении обратиться в ОМВД России по Аургазинскому району. Контакты: 8−965−656−47−70, 8−996−404−17−60, 02, 020, 002», — сказали в полиции.

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