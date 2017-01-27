В Башкирии разыскиваются пропавшие без вести 16-летний и 17-летний подростки

Приметы: рост 165−170 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении обратиться в ОП № 6 УМВД России по Уфе. Контакты инициатора поиска: 8−937−164−30−13, 02, 020, 002», — обратились к гражданам в ведомстве.

Второй пропавший подросток — Андрей Воробьев. Он проживает в селе Ишлы по улице Строительной в Аургазинском районе. Ушел из дома 20 января текущего года.

Приметы: 165−170 см, темные волосы, среднего телосложения. Был одет в кожаную черную куртку, черные сапоги и шапку.