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11:42 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре в ДТП пострадали 4 человека, еще один — погиб

Авария произошла на подъездной дороге от поселка Лазурного к ул. Российской.

Источник: Югополис

Как рассказал «Югополису» Артем Коноваленко, официальный представитель УМВД РФ по г. Краснодару, 26 января в 22.50 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 при перестроении выехал на полосу встречного движения и врезался в «Форд Фокус» под управлением 27-летнего мужчины.

Во время столкновении различные травмы получили водитель отечественного автомобиля, водитель иномарки, его 63-летняя пассажирка и семимесячный ребенок.

Пассажир ВАЗ-2112 погиб на месте аварии.

Подробности случившегося устанавливаются.

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