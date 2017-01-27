В Краснодаре в ДТП пострадали 4 человека, еще один — погиб

Как рассказал «Югополису» Артем Коноваленко, официальный представитель УМВД РФ по г. Краснодару, 26 января в 22.50 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 при перестроении выехал на полосу встречного движения и врезался в «Форд Фокус» под управлением 27-летнего мужчины.

Во время столкновении различные травмы получили водитель отечественного автомобиля, водитель иномарки, его 63-летняя пассажирка и семимесячный ребенок.

Пассажир ВАЗ-2112 погиб на месте аварии.

Подробности случившегося устанавливаются.