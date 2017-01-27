В Краснодаре в ДТП пострадали 4 человека, еще один — погиб
Авария произошла на подъездной дороге от поселка Лазурного к ул. Российской.
Авария произошла на подъездной дороге от поселка Лазурного к ул. Российской.
Как рассказал «Югополису» Артем Коноваленко, официальный представитель УМВД РФ по г. Краснодару, 26 января в 22.50 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 при перестроении выехал на полосу встречного движения и врезался в «Форд Фокус» под управлением 27-летнего мужчины.
Во время столкновении различные травмы получили водитель отечественного автомобиля, водитель иномарки, его 63-летняя пассажирка и семимесячный ребенок.
Пассажир ВАЗ-2112 погиб на месте аварии.
Подробности случившегося устанавливаются.