Житель Волгограда Евгений Тонконог признан мошенником в особо крупном размере
41-летний житель Волгограда Евгений Тонконог признан виновным в совершении семи эпизодов мошенничества, связанного с обналичиванием материнского капитала.
41-летний житель Волгограда Евгений Тонконог признан виновным в совершении семи эпизодов мошенничества, связанного с обналичиванием материнского капитала.
Как сообщает ВДТВ
Женщинам, которые откликнулись на эти объявления, Тонконог помогал оформлять кредит в потребительских кооперативах. Обманывая несведующих людей, мошенник получал доступ к распоряжению расчетными счетами, обналичивал денежные средства потерпевших и использовал их по своему усмотрению. Общая сумма похищенного составила почти 3 миллиона рублей.
Суд назначил Тонконогу наказание виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.