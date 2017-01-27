Житель Волгограда Евгений Тонконог признан мошенником в особо крупном размере

Как сообщает ВДТВ пресс-служба прокуратуры Волгоградской области, с января 2014 по июль 2015 года в Волгограде и ряде районов региона Тонконог размещал объявления о возможности предоставления займов под строительство жилья с использованием средств материнского капитала.

Женщинам, которые откликнулись на эти объявления, Тонконог помогал оформлять кредит в потребительских кооперативах. Обманывая несведующих людей, мошенник получал доступ к распоряжению расчетными счетами, обналичивал денежные средства потерпевших и использовал их по своему усмотрению. Общая сумма похищенного составила почти 3 миллиона рублей.

Суд назначил Тонконогу наказание виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.