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11:43 (мск), источник: Actualitati.md

У сбитой не Телецентре женщины появились провалы в памяти

51-летняя женщина и ее 9-летняя дочь, которые пострадали в результате ДТП, произошедшего на Телецентре 25 января, чувствуют себя лучше.

Источник: Actualitati.md

Однако из-за травмы головы у женщины появились провалы в памяти. По ее словам, она лишь помнить, как собиралась выйти из дома, а после очнулась в больнице и не понимала, что с ней происходит.

Состояние ее 9-летней дочери, которая находится в больнице В. Игнатенко, тоже улучшилось. Кроме черепно-мозговой травмы, у девочки перелом бедренной кости.

Обеих пациенток перевели из реанимации, а состояние их оценивается, как стабильное.

Водитель виновный в ДТП задержан на 72 часа. Он утверждает, что не заметил пешеходов из-за маршрутки, которая остановилась на дороге. Из-за того, что женщина потеряла память и не помнит случившееся, полиция допросит очевидцев ДТП для прояснения всех деталей.

Если водителя машины Toyota признаю виновным, ему грозит до 7 лет тюрьмы, а также лишение права управлять автотранспортным средством сроком до 4 лет.

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