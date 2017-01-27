У сбитой не Телецентре женщины появились провалы в памяти
51-летняя женщина и ее 9-летняя дочь, которые пострадали в результате ДТП, произошедшего на Телецентре 25 января, чувствуют себя лучше.
51-летняя женщина и ее 9-летняя дочь, которые пострадали в результате ДТП, произошедшего на Телецентре 25 января, чувствуют себя лучше.
Однако
Состояние ее 9-летней дочери, которая находится в больнице В. Игнатенко, тоже улучшилось. Кроме
Обеих пациенток перевели из реанимации, а состояние их оценивается, как стабильное.
Водитель виновный в ДТП задержан на 72 часа. Он утверждает, что не заметил пешеходов
Если водителя машины Toyota признаю виновным, ему грозит до 7 лет тюрьмы, а также лишение права управлять автотранспортным средством сроком до 4 лет.