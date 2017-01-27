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11:47 (мск), источник: РИА Новости

Во Владивостоке начали проверку после гибели студента под колесами поезда

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — РИА Новости. Следователи проверят обстоятельства гибели студента под колесами поезда во Владивостоке, в том числе версию о возможном суициде, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в четверг на железнодорожном полотне станции Моргородок во Владивостоке обнаружили обезглавленный труп. Сотрудники транспортной полиции установили, что погибший — 22-летний студент одного из вузов Владивостока. Как пояснил машинист, он не заметил посторонних лиц в момент следования электропоезда. Со слов сожительницы погибшего, он в последнее время неоднократно говорил о суициде, сообщает транспортная полиция. Представитель ОАО «Экспресс Приморья» наиболее вероятной версией случившегося назвал суицид.

«Следственными органами Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ по факту гибели на железной дороге мужчины проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками транспортной полиции проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также в ходе проверки будет проверена версия о возможном самоубийстве юноши. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает управление.

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