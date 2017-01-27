В Екатеринбурге сотрудники ритуальных агентств представляются работниками МУПа

Как сообщили Накануне.RU в мэрии, специалисты зафиксировали случаи, когда работники таких агентств представляются сотрудниками Комбината специализированного обслуживания, предъявляют удостоверения красного цвета с изображением гербов Российской Федерации и Екатеринбурга, внешне схожие с документами муниципальных служащих, а также используют дезинформацию в рекламных материалах.

Как уточнили в администрации города, прибегая к помощи таких недобросовестных дельцов, люди в итоге рискуют получить счет, существенно превышающий стоимость полученных услуг.

В настоящее время соответствующие материалы уже переданы в прокуратуру.

Добавим также, что на официальном сайте мэрии опубликован список компаний, замеченных в недобросовестном поведении. Список составлен по данным Комбината специализированного обслуживания. В нем семь организаций: ООО «Воскресенье», ООО «Ритуал-66», ООО «Сервис-ЕК», ООО «Ритуал Хелп», ООО УПК, ООО «Харон», ООО «ЛИК».