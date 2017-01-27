В Магнитогорске трамвай врезался в автобус
В Магнитогорске (Челябинская область) трамвай врезался в автобус. По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал — водители пришли к примирению и решили не регистрировать ДТП.
В Магнитогорске (Челябинская область) трамвай врезался в автобус. По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал — водители пришли к примирению и решили не регистрировать ДТП.
Столкновение транспортных средств произошло сегодня, 27 января, на улице Советской. Как сообщают местные жители в соцсетях, попавший в ДТП автобус должен был вести школьников за город.
«Эти автобусы как я понял собрались детей
Кто виноват в аварии — неизвестно.