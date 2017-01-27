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11:48 (мск), источник: Uralpress.ru

В Магнитогорске трамвай врезался в автобус

В Магнитогорске (Челябинская область) трамвай врезался в автобус. По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал — водители пришли к примирению и решили не регистрировать ДТП.

Столкновение транспортных средств произошло сегодня, 27 января, на улице Советской. Как сообщают местные жители в соцсетях, попавший в ДТП автобус должен был вести школьников за город.

«Эти автобусы как я понял собрались детей куда-то везти. Они на автовокзале около класса собрались», — пишут очевидцы в группе «На дорогах Магнитки!».

Кто виноват в аварии — неизвестно.

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