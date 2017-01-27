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13:11 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовской области поезд сбил мужчину

На 1104 километре станции «Сулин» Ростовской области электропоезд сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительной информации, 55-летний житель Красносулинского района переходил железнодорожное полотно, когда в его сторону двигался поезд сообщением «Ростов-Лихая».

Машинист подал световые и звуковые сигналы, однако дончанин не реагировал. Тогда машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния поезд сбил мужчину. После столкновения дончанин с многочисленными травмами был доставлен в Красносулинскую районную больницу, где скончался.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошена локомотивная бригада, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ЮСУТ СК РФ.

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