В Ростовской области поезд сбил мужчину
На 1104 километре станции «Сулин» Ростовской области электропоезд сбил мужчину. Об этом сообщает
На 1104 километре станции «Сулин» Ростовской области электропоезд сбил мужчину. Об этом сообщает
По предварительной информации, 55-летний житель Красносулинского района переходил железнодорожное полотно, когда в его сторону двигался поезд сообщением «Ростов-Лихая».
Машинист подал световые и звуковые сигналы, однако дончанин не реагировал. Тогда машинист применил экстренное торможение, но
«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошена локомотивная бригада, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает