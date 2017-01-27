В Ростовской области поезд сбил мужчину

По предварительной информации, 55-летний житель Красносулинского района переходил железнодорожное полотно, когда в его сторону двигался поезд сообщением «Ростов-Лихая».

Машинист подал световые и звуковые сигналы, однако дончанин не реагировал. Тогда машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния поезд сбил мужчину. После столкновения дончанин с многочисленными травмами был доставлен в Красносулинскую районную больницу, где скончался.