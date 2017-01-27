Житель Калининграда на самодельном трицикле устроил катания по тонкому льду

Незаконный бизнес организовал 28-летний мужчина. На самодельном трицикле «Днепр» в колесном прицепе он перевозил пассажиров по льду Куршского залива и брал за это деньги. Вряд ли это было безопасным — у водителя не было даже удостоверения на право управления данным транспортным средством и средств для обеспечения безопасной перевозки лиц.

«Следователями установлены многочисленные нарушения по перевозке пассажиров. Не было у задержанного и лицензии на данный вид деятельности. Все эти нарушения правил безопасности создали реальную угрозу жизни и здоровья пассажиров», — сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в регионе установились устойчивые положительные температуры воздуха. Несмотря на это рыбаки, рыбаки продолжают выходить на тонкий лед Куршского и Калининградского заливов.