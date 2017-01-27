Очевидцы: В Калининграде мужчина украл из машины чемодан с документами и стрелял в прохожего
В Калининграде мужчина украл чемодан с документами из машины. Инцидент произошёл около 21:20 в районе дома № 61 на Ленинском проспекте.
В Калининграде мужчина украл чемодан с документами из машины. Инцидент произошёл около 21:20 в районе дома № 61 на Ленинском проспекте.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru очевидцы, неизвестный разбил стекло в припаркованном автомобиле и украл чемодан. Действия мужчины увидел прохожий. Он попытался остановить незнакомца, однако злоумышленник выстрелил ему в живот из травматического пистолета и скрылся с места преступления.
На место выезжали кинологи с собаками и оперативники. Пострадавшего доставили в БСМП.
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