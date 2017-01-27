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12:28 (мск), источник: Калининград.Ru

Очевидцы: В Калининграде мужчина украл из машины чемодан с документами и стрелял в прохожего

В Калининграде мужчина украл чемодан с документами из машины. Инцидент произошёл около 21:20 в районе дома № 61 на Ленинском проспекте.

Источник: Калининград.Ru

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru очевидцы, неизвестный разбил стекло в припаркованном автомобиле и украл чемодан. Действия мужчины увидел прохожий. Он попытался остановить незнакомца, однако злоумышленник выстрелил ему в живот из травматического пистолета и скрылся с места преступления.

На место выезжали кинологи с собаками и оперативники. Пострадавшего доставили в БСМП.

В пресс-службе областного УМВД подтвердили, что на Ленинском проспекте работала следственно-оперативная группа, и пообещали предоставить подробную информацию позже.

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