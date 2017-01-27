Очевидцы: В Калининграде мужчина украл из машины чемодан с документами и стрелял в прохожего

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru очевидцы, неизвестный разбил стекло в припаркованном автомобиле и украл чемодан. Действия мужчины увидел прохожий. Он попытался остановить незнакомца, однако злоумышленник выстрелил ему в живот из травматического пистолета и скрылся с места преступления.

На место выезжали кинологи с собаками и оперативники. Пострадавшего доставили в БСМП.