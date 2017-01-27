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11:56 (мск), источник: Sputnik.by

Около 80 машин столкнулись на трассе в Польше из-за тумана

Все началось из-за аварии двух грузовиков, а затем в условиях плохой видимости в них начали врезаться другие автомашины.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Густой туман привел к массовому ДТП в Польше — на трассе столкнулись порядка 76 автомобилей, среди них и легковые машины, и грузовики, передает польский телеканал TVN24.

Авария произошла накануне на магистрали А1 возле города Петркув-Трыбунальски. На пятикилометровом участке трассы произошло массовое столкновение автомобилей. По предварительной информации, первыми столкнулись два грузовика, ехавшие в сторону Лодзи.

«Один въехал в другого. Потом в них начали врезаться другие автомобили. Получился эффект домино», — цитирует телеканал слова младшего инспектора полиции Лодзи Януша Качка.

В результате массового ДТП были госпитализированы 34 человека, два из них находятся в тяжелом состоянии.

Участок трассы, на котором произошло ДТП, был на длительное время перекрыт — сотрудники экстренных служб убирали разбитые автомобили, а также очищали трассу от разлитого машинного масла.

Столкновение автомобилей на шоссе A1 недалеко от Лодзи, Польша.

На месте ДТП работали следователи, данные, собранные ими, будут переданы в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.

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