Около 80 машин столкнулись на трассе в Польше из-за тумана
Все началось
Все началось
МИНСК, 27 янв — Sputnik. Густой туман привел к массовому ДТП в Польше — на трассе столкнулись порядка 76 автомобилей, среди них и легковые машины, и грузовики, передает польский телеканал TVN24.
Авария произошла накануне на магистрали А1 возле города
«Один въехал в другого. Потом в них начали врезаться другие автомобили. Получился эффект домино», — цитирует телеканал слова младшего инспектора полиции Лодзи Януша Качка.
В результате массового ДТП были госпитализированы 34 человека, два из них находятся в тяжелом состоянии.
Участок трассы, на котором произошло ДТП, был на длительное время перекрыт — сотрудники экстренных служб убирали разбитые автомобили, а также очищали трассу от разлитого машинного масла.
Столкновение автомобилей на шоссе A1 недалеко от Лодзи, Польша.
На месте ДТП работали следователи, данные, собранные ими, будут переданы в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.