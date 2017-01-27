Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Топ самых полезных видов мяса
Россиянка умерла от опасной инфекции после поездки на курорт
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Найдена погибшая от клыков зверей женщина
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Финнам удалось остановить задушевное признание Порошенко - СМИ
Путин и Трамп обсудят Донбасс без Украины - Совфед
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
16Femen объявили о распаде движения
8«Женский марш» против Трампа
9NASA показало посадку зонда на Титан
12:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

Экс-главу Еланцов В. Романова и его супругу будут судить за присвоение земли

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего главы села Еланцы Ольхонского района Владислава Романова и его супруги, которых обвиняют в присвоении чужого имущества.

Как 27 января 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту приобретения права собственности на чужое имущество путем обмана. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2010 году Романов, являясь главой Еланцынского муниципального образования, выдал своей супруге выписку из похозяйственной книги о наличии у нее права на земельный участок в Ольхонском районе. На основании этой выписки она зарегистрировала право собственности на земельный участок общей площадью 3 тыс. кв. метров. В настоящее время на данном участке расположено кафе «Бригантина».

Напомним, в настоящее время Владислав Романов отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима за покушение на получение взятки в крупном размере. Установлено, что с декабря 2011 года по февраль 2012 года Романов выдал гражданину выписку из похозяйственной книги, якобы о наличии у него права на земельный участок в селе Еланцы. Взамен Романов должен был получить часть одноэтажного нежилого помещения стоимостью более 340 тыс. рублей, расположенного на земельном участке. Однако преступление не было доведено до конца, поскольку мужчина отказался передать Романову часть здания. Ольхонским районным судом Романов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 20,5 млн рублей.

Следователи СКР напоминают, что информацию о коррупции необходимо сообщать по телефонной линии Следственного управления СК России по Иркутской области «Остановим коррупцию»: 8 (3952) 20−40−74 либо 02.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
Кремль назвал дату телефонного разговора Путина и Трампа
СМИ узнали зарплату российского информатора WADA
Правительство сократит расходы на научные исследования
На таможне застряли сотни иномарок без ЭРЫ-ГЛОНАСС
Tax free в России распространят на все товары
На пензенских теплосетях произошли новые аварии
Спорт
Продолжение гегемонии: Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ Шестой год подряд российские фигуристы стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар
Авто
Камеры в Москве зафиксировали скорость 300 км/ч Ежедневно в ЦОДД обрабатывают около 35 тыс. фотоматериалов с камер фотовидеофиксации
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Умер актер из сериалов «Крутой Уокер» и «Менникс» Неделей ранее у 91-летнего Майка Коннорса была диагностирована лейкемия
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
В Петербурге будут чаще проверять газовое оборудование
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь