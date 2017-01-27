Экс-главу Еланцов В. Романова и его супругу будут судить за присвоение земли

Как 27 января 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту приобретения права собственности на чужое имущество путем обмана. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2010 году Романов, являясь главой Еланцынского муниципального образования, выдал своей супруге выписку из похозяйственной книги о наличии у нее права на земельный участок в Ольхонском районе. На основании этой выписки она зарегистрировала право собственности на земельный участок общей площадью 3 тыс. кв. метров. В настоящее время на данном участке расположено кафе «Бригантина».

Напомним, в настоящее время Владислав Романов отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима за покушение на получение взятки в крупном размере. Установлено, что с декабря 2011 года по февраль 2012 года Романов выдал гражданину выписку из похозяйственной книги, якобы о наличии у него права на земельный участок в селе Еланцы. Взамен Романов должен был получить часть одноэтажного нежилого помещения стоимостью более 340 тыс. рублей, расположенного на земельном участке. Однако преступление не было доведено до конца, поскольку мужчина отказался передать Романову часть здания. Ольхонским районным судом Романов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 20,5 млн рублей.