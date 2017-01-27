Мужчина зарезал друга в Бердске из-за спора о счете в кафе, сообщает «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на сотрудников Бердского городского суда.

Инцидент произошел в сентябре 2016 года. 34-летний Евгений Черкаев отдыхал в компании в кафе. Мужчины пили алкогольные напитки, а после посиделок в заведении решили прогуляться. На улице они познакомились с Лобачем, и решили вместе вернуться в кафе и продолжить вечер.

Позже в компании возник спор, кто должен оплатить счет. Ссора переросла в драку на улице, в которой Лобач несколько раз ударил ножом Черкаева. Мужчина умер на месте происшествия от обильной кровопотери из-за раны легкого.

Мужчину задержали сотрудники полиции, он признался в содеянном. Ранее Лобач уже был судим за разбой и хранение наркотиков. Бердский городской суд приговорил Лобача к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима.