В Екатеринбурге осудили членов ОПС, торговавших наркотиками в трех регионах

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области, члены ОПС занимались организацией незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах: для этого был создан интернет-магазин по сбыту «зелья» в Уральском и Приволжском федеральных округах.

«Во время размещения очередной закладки с наркотическим веществом были задержаны несколько членов группировки. При них и по месту их проживания в Екатеринбурге было изъято порядка 2,5 кг синтетических наркотических средств. После чего в Свердловской области и Пермском крае следственно-оперативными группами одновременно были проведены задержания и обыски по местам фактического проживания организатора и других участников ОПС. Было изъято большое количество SIM-карт, банковских карт, оформленных на третьих лиц, оргтехника и аппараты мобильной связи, а также денежные средства на сумму около 1 млн руб. и шесть дорогостоящих автомобилей», — рассказали подробности спецоперации в ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, также в тайниках было обнаружено и изъято несколько единиц огнестрельного оружия, приспособления для бесшумной стрельбы, боеприпасы, наркотические вещества, ингредиенты и химическая лаборатория для производства наркотиков. Затем был задержан поставщик, снабжавший группировку кокаином. Всего же было задержано 12 членов преступного сообщества, их возраст колеблется от 20 до 40 лет.