В Екатеринбурге осудили членов ОПС, торговавших наркотиками в трех регионах

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области, члены ОПС занимались организацией незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах: для этого был создан интернет-магазин по сбыту «зелья» в Уральском и Приволжском федеральных округах.
«Во время размещения очередной закладки с наркотическим веществом были задержаны несколько членов группировки. При них и по месту их проживания в Екатеринбурге было изъято порядка 2,5 кг синтетических наркотических средств. После чего в Свердловской области и Пермском крае следственно-оперативными группами одновременно были проведены задержания и обыски по местам фактического проживания организатора и других участников ОПС. Было изъято большое количество SIM-карт, банковских карт, оформленных на третьих лиц, оргтехника и аппараты мобильной связи, а также денежные средства на сумму около 1 млн руб. и шесть дорогостоящих автомобилей», — рассказали подробности спецоперации в ФСБ.
Как уточнили в ведомстве, также в тайниках было обнаружено и изъято несколько единиц огнестрельного оружия, приспособления для бесшумной стрельбы, боеприпасы, наркотические вещества, ингредиенты и химическая лаборатория для производства наркотиков. Затем был задержан поставщик, снабжавший группировку кокаином. Всего же было задержано 12 членов преступного сообщества, их возраст колеблется от 20 до 40 лет.
По делу уже вынесен приговор Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга. Организаторы ОПС получили 10,6 и 8,6 лет в колонии строгого режима. Остальные участники группы также признаны виновными, им назначено наказание в виде 13 и 14 лет «строгача».