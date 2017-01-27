«Вести-Башкортостан» выяснили причину обрыва троса подъемника на базе отдыха

Как оказалось, к ЧП привел скрытый дефект, рассмотреть который не позволили технические возможности специалистов при последней аттестации. Причиной обрыва троса подъемника на базе отдыха в Иглинском районе Башкирии стал скрытый дефект.

Как рассказал «Вестям» источник в конно-спортивном хозяйстве «Ташлы», аттестация тросов проходила в октябре прошлого года силами сотрудников базы отдыха. Однако, их технические возможности не позволили увидеть дефекты внутри троса.

— Сейчас подъемник поставлен на консервацию до тех пор, пока не будут проведены все необходимые экспертизы. Ведется поиск специалистов, которые смогут выявить все возможные недостатки, — отметил собеседник.

Источник также добавил, что обеим пострадавшим будет выплачена медицинская страховка, размер которой будет определяться страховой организацией.

Напомним, ЧП произошло 25 января в селе Акбердино. В результате обрыва троса подъемника упали с высоты отдыхающие. Ими оказались 21-летняя и 22-летняя жительницы Уфы. Следственный комитет России по Республики Башкортостан по данному факту проводит доследственную проверку.