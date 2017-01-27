Руководство управляющей компании похитило 14 млн руб. в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, было установлено, что руководитель УК, действуя через аффилированные фирмы путем заключения фиктивных договоров на выполнение работ по санитарному содержанию мест общего пользования МДК и уборке придомовых территорий, совершил хищение в сумме более 14 миллионов рублей, поступивших от жителей домов за оплату коммунальных услуг.

Поступившие от населения средства управляющая компания должна была перечислить в адрес ресурсоснабжающих организаций за электроснабжение, отопление, горячую воду и отведение стоков, однако, похитила их.

Вместе с директором УК полицейские также задержаны еще трех участников организованной группы, которые по версии следствия причастны к хищениям средств.