Руководство управляющей компании похитило 14 млн руб. в Волгограде
Правоохранители задержали директора УК и трех его сотрудников.
Правоохранители задержали директора УК и трех его сотрудников.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Поступившие от населения средства управляющая компания должна была перечислить в адрес ресурсоснабжающих организаций за электроснабжение, отопление, горячую воду и отведение стоков, однако, похитила их.
Вместе с директором УК полицейские также задержаны еще трех участников организованной группы, которые по версии следствия причастны к хищениям средств.