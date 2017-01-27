«ВАЗ» сбил 8-летнюю девочку в Волгоградской области

В 14:30 57-летний водитель автомашины «ВАЗ-21074», двигаясь по улице Октябрьская районного поселка Средняя Ахтуба в сторону улицы Кузнецкая, совершил наезд на 8-летнюю девочку. Школьница переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате происшествия девочка с травмами была госпитализирована, сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.