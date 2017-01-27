Сотрудник почты в Калининграде попался на краже денежного перевода клиентки

По предварительным данным, 24-летний мужчина составил подложный документ на получение денежных средств и, подделав подпись потерпевшей, получил за нее деньги. Женщина так и не получила более 11 тысяч рублей.

Против мужчины уже возбуждено уголовное дело. Сотруднику почты грозит до 5 лет тюрьмы.