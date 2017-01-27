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13:09 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Посетитель кафе обвиняется в избиении полицейского в Борском районе

Злоумышленник напал на участкового, прибывшего по заявке. После произошедшего на буйного мужчину завели уголовное дело.

Посетитель кафе обвиняется в избиении полицейского в поселке Линда Борского района, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 27 ноября вечером около кафе 29-летний подозреваемый ударил участкового, который прибыл по вызову, кулаком в лицо и ногой в бедро. После произошедшего на буйного мужчину завели уголовное дело.

В настоящее время проводится расследование, специалисты собирают и закрепляют доказательства.

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