Посетитель кафе обвиняется в избиении полицейского в Борском районе
Злоумышленник напал на участкового, прибывшего по заявке. После произошедшего на буйного мужчину завели уголовное дело.
Злоумышленник напал на участкового, прибывшего по заявке. После произошедшего на буйного мужчину завели уголовное дело.
Посетитель кафе обвиняется в избиении полицейского в поселке Линда Борского района, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.
По версии следствия, 27 ноября вечером около кафе 29-летний подозреваемый ударил участкового, который прибыл по вызову, кулаком в лицо и ногой в бедро. После произошедшего на буйного мужчину завели уголовное дело.
В настоящее время проводится расследование, специалисты собирают и закрепляют доказательства.