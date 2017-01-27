Маршрутка протаранила ограждение в центре Челябинска

Авария произошла днем 27 января. Фотографии с места ДТП появились в социальных сетях. По предварительной информации, маршрутка двигалась со стороны площади Революции к ЮУрГУ. Торопившийся водитель не справился с управлением и протаранил ограждение. Транспортное средство сильно повреждено. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

В отделе пропаганды госавтоинспекции пока не обладают подробностями случившегося.