В Выселковском районе два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Выселковском районе 26 января два человека погибли в аварии с грузовиком.
В Выселковском районе 26 января два человека погибли в аварии с грузовиком.
ДТП случилось около 9:00 на дороге станица Журавская — Тихорецк. По предварительным данным, 47-летний водитель ВАЗ-11183 столкнулся с большегрузом MAN, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Погибли водитель легковушки и го 38-летняя пассажирка. Проводится проверка.