На Кубани сотрудники ГИБДД «крышевали» установку светофоров
В Крымском районе двум бывшим сотрудникам полиции предъявлено обвинение в получении взятки.
В Крымском районе двум бывшим сотрудникам полиции предъявлено обвинение в получении взятки.
Как сообщает
По версии следствия, осенью 2016 года мужчины, состоя на указанных должностях, стали требовать от генерального директора одной из организаций, осуществляющей деятельность по содержанию и
Кроме того, они обещали мужчине общее покровительство и не привлечение к административной ответственности в случае выявления
После получения денег дальнейшие действия сотрудников ГИБДД были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.
Расследование уголовного дела продолжается.