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13:42 (мск), источник: Югополис

На Кубани сотрудники ГИБДД «крышевали» установку светофоров

В Крымском районе двум бывшим сотрудникам полиции предъявлено обвинение в получении взятки.

Источник: Югополис

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, фигурантами уголовного дела стали бывший начальник одного из отделений ГИБДД ОМВД России по Крымскому району и старший госинспектор ГИБДД.

По версии следствия, осенью 2016 года мужчины, состоя на указанных должностях, стали требовать от генерального директора одной из организаций, осуществляющей деятельность по содержанию и ремонтно-восстановительных работ светофорных объектов в Крымске, с каждого вновь построенного светофорного перекрестка 20 тысяч рублей.

Кроме того, они обещали мужчине общее покровительство и не привлечение к административной ответственности в случае выявления каких-либо технических нарушений светофорных объектов. Тот согласился, но сообщил о данном факте в территориальный отдел СКР.

После получения денег дальнейшие действия сотрудников ГИБДД были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

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