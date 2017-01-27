В Днепре полицейский требовал взятку у школьника

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. В Днепре полицейский требовал у 13-летнего школьника взятку, угрожая уголовной ответственностью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Как сообщается, правоохранители поймали 19-летнего парня, который похитил деньги у двух несовершеннолетних. Во время разговора с полицейскими он заверил, что вроде бы его попросил сделать это 13-летний знакомый мальчик. Затем инспектор сектора ювенальной полиции Днепровского отдела обвинил школьника в преступлении.