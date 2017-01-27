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13:12 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Днепре полицейский требовал взятку у школьника

В Днепре полицейский требовал у 13-летнего школьника взятку, угрожая уголовной ответственностью.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. В Днепре полицейский требовал у 13-летнего школьника взятку, угрожая уголовной ответственностью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Как сообщается, правоохранители поймали 19-летнего парня, который похитил деньги у двух несовершеннолетних. Во время разговора с полицейскими он заверил, что вроде бы его попросил сделать это 13-летний знакомый мальчик. Затем инспектор сектора ювенальной полиции Днепровского отдела обвинил школьника в преступлении.

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«Хоть подросток и не состоит на учете как “проблемный” и не привлекался к ответственности ранее, 29-летний старший лейтенант полиции вместо профилактической беседы с малолетним ребенком пообещал посадить его в тюрьму как соучастника преступления», — сообщили в пресс-службе ГУ НП.

Полицейский говорил и со старшим братом мальчика. Ему он сказал, что поможет избежать открытия уголовного производства в отношении ребенка за 5 тыс. грн.

Парень передал эту информацию оперативникам внутренней безопасности полиции. Прокуратура открыла дело.

Свою взятку полицейский получил: сначала 1 тыс. грн, позже — еще 4 тысячи.

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